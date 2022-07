Daniel Salinas: Fue un fallo "terminante" y "lapidario"; "hubo mucha novelería"

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas dijo en Informativo Sarandí que fue enfático de sus convicciones después del fallo que revocó la suspensión de la vacunación en niños, el que consideró fue "terminante y lapidario".

"Fuimos transparentes y ayer dimos la explicación de todos los fundamentos científicos. Se seguía diciendo que no se habían dado a conocer los componentes de las vacunas, y eso es falso. Hubo mucha novelería", sostuvo.

El titular del MSP señaló además que "hay cosas que no se pueden saber ahora, pero que se van a saber en algún momento", en relación a la confidencialidad de los contratos firmados por el gobierno con los laboratorios internacionales para la compra de vacunas.

"La confidencialidad era una condición que no entraba en la discusión", dijo, y agregó que si ese punto no se aceptaba, no había vacunas y destacó también las gestiones del Poder Ejecutivo para negociar con los laboratorios por los precios.

Acerca de la vacunación en niños, destacó que no hubo casos de internaciones en CTI, y que se realizó una "vigilancia activa de efectos adversos" por parte del MSP. También recordó que ese control fue publicado en la web de la secretaria de Estado.

Además confirmó que se vacunarán desde mañana, los 5.800 niños que ya se tenían que haber vacunado, más los que cumplieron años desde la suspensión en adelante.

