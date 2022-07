Mario Bergara: "Argentina es una maquina de violar el Mercosur"

El Senador del Frente Amplio, Mario Bergara, dijo en Las Cosas en su Sitio, que Uruguay debe avanzar en un acuerdo comercial con China, pero que no podrá hacerlo por fuera del Mercosur, incluso por los intereses de los propios chinos. En ese sentido apuntó que ya no estamos en el mundo de contar los TLC, y que una alternativa sería buscar un acuerdo en otro formato, como se hizo con EEUU, y que para eso sería mejor utilizar otro tono con los socios. De todos modos, cuestionó la postura manifestada por Argentina en la última cumbre del bloque regional.

"En los gobiernos del Frente Amplio pasamos de exportarle de 60 países a 150. Hubo una política de apertura e inserción en ese sentido. Hay que continuar, con China y con todo aquel con quien podamos negociar. Si hay factibilidad para un TLC con China, siempre que se cumplan ciertas cuestiones políticas en la región y geopolíticas. Pero sino, acuerdos más modestos también podrían ser beneficiosos. Ayer la delegación China dio un mensaje que hay que leerlo: 'Sí, pero amigos del Mercosur'. En oposición con el Mercosur, esto no va a avanzar", manifestó,

"Podríamos estar en el mismo punto en el que estamos, con un tono de conversación más amigable. Sin avalar con eso las cosas que hacen los demás. Escuchar al canciller argentino parándose en el pedestal de que nunca han violado el Mercosur, cuando son una máquina de violar el Mercosur", agregó el senador.

En otro orden, Bergara realizó un análisis del momento económico actual del país: "La economía está mostrando cierto dinamismo, pero que se ha enllentecido. No nos pone ni por asomo en un buen lugar en el comparativo de las economías regionales. Hemos recuperado lo que se cayó en la pandemia, estamos un poco por encima, pero nada maravilloso. Los exportadores uruguayos están aprovechando un panorama internacional de precios muy altos, lo cual está bien. Pero no es ese el dinamismo del mercado interno, del consumo de las familias. Estamos por encima de las exportaciones de 2019, pero por debajo del consumo interno del 2019. La situación social en Uruguay no parece repuntar de la caída de la pandemia".

En cuanto a la rendición de cuentas, sostuvo: "Hay que ver qué llega al senada, porque cada ministro que va a comparecer a diputados empieza a sacar, cambiar y poner. ¿En qué se va a parecer la rendición de cuentas que llegue al senado con la que entró a diputados. Es una ley ómnibus, y en general en la rendición se cuelan cosas, pero hay límites. La derogación de la ley de medios era contrabando puro. Claramente eso era un exceso".

Por último, dijo que el ala Seregnista debe trabajar en una tercera candidatura, por fuera de las de Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

Escuchá la entrevista completa.