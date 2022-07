Silvia Techera: "Nunca nadie me dijo 'te voy a matar'. Nunca recibí una amenaza así"

La periodista Silvia Techera, de la voz de Melo y Canal 10, fue amenazada a través de su cuenta de facebook.

"Hoy me siento mas tranquila. Ayer me sentí un poco agobiado por el impacto que tiene hacer una denuncia de este estilo en una ciudad chica como Melo. Nunca había recibido una amenaza de este tipo. Nunca nadie me dijo 'te voy a matar'. Tuve una respuesta inmediata de la policía", contó en Informativo Sarandí.

"Me siento respaldada por mis compañeros, por la gente y la policía", agregó.

"Yo utilizo mis redes para poner noticias. Nunca había tenido un problema. Creo que tiene que ver con alguna información policial", sostuvo.

Escuchá la entrevista completa.