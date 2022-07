Diego Olivera, ex director del IRCCA: "si hay algo comprobado es que el prohibicionismo no funcionó"

El ex director del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, Diego Olivera, habló en Informativo Sarandí sobre la propuesta de Cabildo Abierto para derogar la ley de la marihuana.

"El 40% de las personas que consumen cannabis están registradas. Hay 10 toneladas de cannabis anuales que se producen por las vías reguladas. Son unos 20 millones de dólares que no van hacia el narcotráfico. Estas 70 mil personas acceden a un cannabis cuidado", sostuvo. "Lo que planteo Uruguay es una alternativo al prohibicionismo, porque si hay algo comprobado es que el prohibicionismo no funcionó".

"La filosofía de esta política es sacarle el mercado a los narcotraficantes. Un dealer no pregunta que edad tenes para venderte. En las farmacias no le venden a menores. Creció la cantidad de consumidores adultos, pero el consumo en adolescentes se planchó. Pero además el crecimiento no se le puede adjudicar a la legalización. En Chile y Argentina también creció y ahí no es legal", explicó Olivera.

"Cuando Cabildo dice derogar la ley también barrería con el uso medicinal que está en la misma ley. En otros países como Israel, Alemania o Canadá han avanzado mucho en el uso medicinal del cannabis. Acá nos hemos quedado un poco", señaló.

