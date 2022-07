Ignacio Bartesaghi: "No quiere decir que por cerrar el estudio de factibilidad ya iniciaste el siguiente paso, pero estás más cerca"

"Es una buena noticia cerrar el estudio. Estaba planteado para fines del año pasado. Eso no se dio, se demoró. Ahora se cierra este estudio y en sí mismo es un hito, porque es el paso previo a comenzar las negociaciones formales. Marca los parámetros generales de cómo sería el acuerdo. No quiere decir que por cerrar el estudio de factibilidad ya iniciaste el siguiente paso, pero estás más cerca"

"Los acuerdos de estas características sacan un neto, el conjunto de la economía gana, por lo tanto avanza. Eso no quiere decir que puedan existir algunas luces rojas en algunos sectores económicos. Ahi se debe profundizar en los posibles impactos y las políticas públicas para proteger a esos sectores"

"No creo que China esté formando parte de un conflicto bélico", dijo Bartesaghi sobre algunos cuestionamientos que vienen desde el Partido Colorado señalando la afinidad China con Rusia. "Lo que ha hecho es no condenar firmemente la invasión a Ucrania, como tampoco lo ha hecho India, u otros países. No es parte de la guerra. Me parece una lectura muy simple".

El especialista en relaciones internacionales se refirió a la cumbre del Mercosur: "Se le agregó un aditivo y se van a discutir estos temas. Va a ser una cumbre clave. También se va a discutir la baja del arancel externo común. Va a ser interesante".

