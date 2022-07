Ex jueza Ana Lima sobre proyecto de tenencia compartida: "Se legislaría para un mínimo insigificante y que ya ha tenido derecho a juicio"

Ana Lima es ex jueza, presidenta de CLADEM, Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​. En su visita a Al Pan Pan conversó junto a Ana María Mizrahi sobre la discusión parlamentaria por el proyecto de ley de Corresponsabilidad en la Crianza. ¿Cuál es su visión?

Según los datos del Poder Judicial, indica Lima, entraron 20.000 expedientes (por tenencia, divorcios, incapacidades, autorizaciones para viajar, etc) y 10.000 en los juzgados especializados de violencia doméstica.

"No hay un estudio de cuantos tienen que ver con tenencia, son un mínimo, es legislar para una minoría que es insignificante, no deben ser más de 20 personas", dice. Además, señala lima estas personas "ya han tenido derecho a juicio" y "un juez determinó una sentencia".

"Este proyecto no protege a los niños, niñas y adolescentes, pone foco en los adultos pero no habla del niño, aunque mencione el interes superior de los niños, no se centra en él", dice.

"Hoy en día tenemos las herramientas para solicitar que se haga efectivo el vínculo" y muchas veces no sucede "porque un juez lo resuelve en base a pautas como el código de la niñez", señaló.