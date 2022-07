Tavares: “No hago literatura para cansados”

«No se puede escribir tan bien siendo tan joven, dan ganas de pegarle un puñetazo en la cara» dijo José Saramago sobre el consagrado autor portugués Gonçalo M. Tavares que vendrá por primera vez a Uruguay.

Se trata de uno de los escritores portugueses más leídos y divulgados en todo el mundo y mejor tratados por la crítica. «Leerlo te hace creer que las palabras no tienen límites, que no hay lugar en el mundo al que las palabras no puedan llegar, que no hay nada -pero nada- sobre lo que se deba callar» escribió Daniel Mella sobre Tavares.

Entrvista en Sábado Sarandí: