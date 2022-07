Conrado Ramos: "Tenemos un estado gordo y raquítico al mismo tiempo"

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos, manifestó en Informativo Sarandí su disconformidad con la rendición de cuentas ante la ausencia de los cuarenta artículos que pretendía fueran incluidos para la constitución de una nueva carrera administrativa para el sector público, una reforma del estado en la que viene trabajando desde hace mucho tiempo y considera necesaria.

"Acá había un tema de negociación interna antes de la negociación con los sindicatos. Trabajamos con la escuela de posgrado de la facultad de derecho con notables constitucionalistas durante 4 meses redactando un articulado. No estoy conforme porque no entró en la rendición, pero se abrió una ventana. Queremos que esto empiece a tener discusión pública", manifestó.

"Hay un grupo de trabajadores que cobran por debajo de lo que les correspondería, otro grupo que cobra lo que corresponde y otro que cobra por encima de lo que debería. Acá no planteamos bajarle el sueldo a nadie, hay derechos adquiridos. La idea es reordenar todo", explicó.

Ramos señaló que se están perdiendo talentos en el estado. "El 90% de las personas que nos renuncia son menores de 30 años. Se pierde mucha mas plata tercerizando el estado, que pagando lo que se debería pagar a profesiones muy complejas o muy demandadas. El problema es que una vez que entran, si no tenes un contacto político no ascendés a lugares más ricos. En los últimos diez años, el 90% de los trabajadores no ascendió".

"Hay una presión de la ciudadanía por la reforma de la educación. Sin embargo, no hay una presión por reformar el sistema público. Por eso hay que hablar de este tema. Hasta ahora lo hemos barrido abajo de la alfombra", agregó.

En otro orden, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil hizo una comparativa con respecto al ausentismo en el sector público y provado. "En el sector privado, de 522 mil trabajadores, el promedio de ausentismo en 2019 era de 10 día. En el sector público es de 32. En el ámbito privado hay 13 certificaciones de más de 100 días, mientras que en el sector público estamos arriba de los 1500".

