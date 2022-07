Jana Rodriguez Hertz: "Los ciudadanos chinos no tienen el cerebro lavado, muchos pasaron de ser pobres a vivir mejor y lo valoran"

¿Cómo es vivir en China? Jana Rodríguez Hertz está radicada en Shenzhen y trabaja en una Universidad de China. Sobre su adaptación, la vida diaria y la política del país asiático, habló la investigadora en Al Pan Pan.

"Yo hablo inglés en la facultad, pero en la calle hablo en chino, es eso o mímica, no hay mucha forma de comunicarse. Estuve tres años tomando clases del idioma", contó. Sobre la alimentación dijo que es un mito lo que vincula al chino con el arroz y que los lácteos recién se están incorporando en su gastronomía.

¿China tiene afán imperialista? "China es un país imperial, pero no imperialista. Tiene muchas herramientas económicas, pero no tantas militares. El país invierte donde el resto no invierte, en África, por ejemplo", señaló Jana.

Por otro lado dijo que tras la pandemia "hay una tendencia de China a cerrarse en sí mismo" y que la últimas restricciones por el covid fueron las que más rechazo generaron en la población, extendiéndose por más de 70 días.

Libertades en China

"En privado la gente habla lo que piensa y sus ideales, a nivel público no lo expresa", dijo la docente.

Igualmente los chinos "no tienen el cerebro lavado como se dice", muchos pasaron de ser pobres "a vivir mejor y lo valoran". En oriente "la libertad no es un valor supremo como en occidente", explicó.

