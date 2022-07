Heber quiere que lo “juzguen por los resultados” y dice que “quiere ser un buen santo”

"¿Qué digo sobre el plan? No es de buen santo decir cómo se hacen los milagros. Yo quiero ser un buen santo. Me parece importante que me juzguen por los resultados", dijo este martes el ministro del Interior Luis Alberto Heber, entrevistado en el programa Las Cosas en su Sitio.

"El plan contra el narcotráfico es la conclusión de una información, de una inteligencia, que genera un plan de acción. No puedo darle información a la gente de cuál es nuestra inteligencia. Pero el plan se lo tiene que juzgar por resultados. Y está dando resultados", afirmó.

El jerarca sostuvo que han “pegado cuatro o cinco golpes al gran narcotráfico” y que “después hay un plan territorial para la zona más conflictiva".

Consultado sobre la interacción con otros ministerios, afirmó: “Estamos con un trabajo junto a varios ministerios (Mides, MSP, MEC, Inau). Precisamos más Estado. Pero para tener más Estado ahí, tenemos que no estar en otros lados".

Escuchá la entrevista completa.