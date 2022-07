Modificación de la ley de negociación colectiva: Mieres y Abdala debatieron en Informativo Sarandí

Un proyecto de ley del poder ejecutivo es analizado en el parlamento, en el que se realizan modificaciones al artículo 18566 de negociación colectiva aprobada en 2009. Pablo Mieres, ministro de trabajo y Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, hablaron al respecto en Informativo Sarandí.

"Estamos en una situación muy incómoda. En 2019 la conferencia internacional del trabajo ubicó a Uruguay en la 'lista negra'. Un grupo chico de países que estaban violando la normativa internacional del trabajo. La OIT instó a Uruguay a ajustar su normativa. La obligación de corregir eso es indispensable. A tal punto que el gobierno anterior presentó un proyecto de ley con la firma de Tabaré Vazquez que no se trató porque se estaba al final de la legislatura. Nos quedó pendiente a nosotros, con pandemia mediante, corregir esta situación", dijo Pablo Mieres.

"Para nosotros el desarrollo de la negociación colectiva hace parte de una concepción de desarrollo con distribución del ingreso y con una concepción de democracia en las relaciones laborales que no es lo que predomina. A mi me llamó poderosamente la atención que Uruguay estuviera en una lista, al mismo tiempo donde en otros paises donde no se respetan los derechos humanos, dirigentes gremiales son perseguidos, hay trabajo infantil. Para nosotros la negociación colectiva es un elemento clave, para que si hay crisis, la misma no caiga abiertamente sobre los sectores mas débiles y si hay crecimiento, que pueda haber algo de redistribución", expresó Marcelo Abdala.

"Nunca la OIT dijo que el manejo con responsabilidad era a través de personería jurídica. Ahí hay un problema. El criterio es que las organizaciones sindicales deben ser autónomas, independientes, deben tener capacidad para organizarse. Para nosotros la personería jurídica no es la única solución posible", agregó Abdala.

Pablo Mieres sostuvo que los conceptos de Abdala son compartibles y que no se afectan con el proyecto de ley. "Lo que estamos haciendo es ajustarnos a lo que la OIT plantea. No estamos inventando nada. La idea de presentar un proyecto de ley de personería jurídica vino del PIT-CNT hace dos años".

En otro órden, Abdala se refirió a la recuperación planteada por el gobierno que incluye a COFE o los docentes: "Estoy contento que se haya podido haber llegado a un acuerdo. Pero mirando para adelante. Todas las pérdidas que tuvieron los compañeros y compañeras no se resuelven. Por tanto, seguramente para adelante tendrán otras cosas que reivindicar".

En tal sentido, Mieres señaló que la pérdida salarial se dio en todo el mundo a causa de la pandemia. "Al final, terminamos acordando una recuperación salarial por encima de los ajustes que anualmente se dan en función de la inflación. Esa recuperación empezó en enero de este año con un 1,2% y lo que cerramos el otro día nos generó muchísima satisfacción".

Escuchá la entrevista completa.