15 años de BuscoJobs

Con la efeméride de nuestro 15 aniversario nos complace mirar hacia atrás y contemplar lo que hemos conseguido en el País y para el País.

Implementamos la cultura digital en la búsqueda de empleo, con el beneficio que ello supuso tanto para las empresas ofertantes como para los usuarios demandantes. Estimamos que en estos 15 años se ha logrado que más de 150 mil personas encontraran trabajo a través de nuestro portal.

NEGOCIO

Nuestro modelo de negocio se sustenta con el cobro a las empresas por la inserción de sus ofertas en el portal; nunca hemos cobrado al usuario, algo que vemos oportuno y es momento.

Por la naturaleza neutra de nuestra intermediación pues no seleccionamos personal, es que a veces la empresa no encuentra el perfil que entiende que necesita y muchas veces es el usuario el que se impacienta porque no recibe acuse de sus postulaciones. Es un universo de grandes dimensiones, hablamos de aproximadamente 2000 ofertas activas frente a casi 900 mil candidatos.

ENFOQUE

Nos hemos propuesto hacer todo lo posible para mejorar las comunicaciones hacia el usuario para que, al menos sepa si su postulación fue atendida por la empresa y de ser posible asimismo que sepa el estado de su postulación, aunque esto último depende muy mucho si la empresa facilita esa información…

HERRAMIENTAS

Entendimos desde el principio de nuestra existencia que debíamos facilitar herramientas al usuario que le permitiese conocerse más a sí mismo, así fue que integramos un test de competencias y proseguimos avanzando en el uso de la psicometría y próximamente se agregará la posibilidad que el usuario tenga más información de si mismo en lo que vendremos a llamar “valores” y “personalidad”.

En ese propósito de ayudar al usuario en todo lo posible, es que estamos trabajando también para que pueda disponer de cursos que complementen sus conocimientos y formación en áreas de que pueda tener el mejor posicionamiento a la hora de postularse.

Parte de este conjunto de herramientas es que estamos pensando en un modelo premuim funcional para todos los candidatos de Buscojobs. Acceso a diferentes herramientas que los acompañarán en todo el proceso de búsqueda de ofertas y mejoras en las oportunidades laborales que se presenten.

Asimismo, entendemos que poder facilitar lecturas de temas de interés laboral y por qué no también de aspectos más amplios, es que estamos trabajando en poner a disposición un blog que, entendemos será un plus importante. Enfocado para candidatos y empresas.

Katherine Fabreau, coordinadora de Buscojobs, habló en "Las Cosas en su Sitio". Escuchá la entrevista completa.