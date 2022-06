María de Lima, coordinadora de descentralización de OPP: "Quiero ser candidata a intendenta de Colonia"

"Van a existir nuevos nombres para trabajar y dirigir a Colonia y quiero ser uno de ellos, no me parece malo decirlo”, dijo la ex alcaldesa de Nueva Helvecia María De Lima, entrevistada en Al Pan Pan.

En las últimas elecciones De Lima fue elegida como primera suplente de la senadora Gloria Rodríguez, pero no lo ha ejercido, ya que fue llamada a ser la coordinadora de descentralización de OPP.

"Por años tuvimos a Moreira y Zimmer, que han formado y forjado mucho al departamento, pero es la primera vez que van a haber nuevos nombres", explicó De Lima, quien aseguró que tras decidir “ir a trabajar por el departamento”, quienes la tienen que acompañar “son los colonienses”.

Aquí el audio: