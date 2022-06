Joselo López: "En los ámbitos formales no hemos avanzado nada"

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realiza un paro general en la jornada de hoy en reclamo de recuperación del salario perdido e ingreso de personal. El secretario general de COFE, Joselo López, habló al respecto en Informativo Sarandí.

"Desde el punto de vista del relacionamiento humano, tenemos muy buena relación con las autoridades de gobierno. El problema es que en las relaciones institucionales, en lo que tiene que ver con la negociación colectiva tenemos dificultades. No hemos podido avanzar en algunos de los aspectos que nos preocupan", señaló.

"Tenemos que negociar ahora el salario para el año que viene porque la rendición de cuentas entra el 30 de junio al parlamento", dijo López, quien agregó que han tenido algunos intercambios con el Poder Ejecutivo pero de manera informal. "En los ámbitos formales no hemos avanzado nada. En alguna conversación informal hay alguna formula ahí que podría caminar, pero si no la presentan formalmente no tenemos manera de poder discutirla y analizarla".

"Lo que pretendemos es que ese 6% que se perdió en los dos primeros años lo podamos recuperar en los años que quedan de gobierno. Que en el 2024 los públicos tengamos el mismo poder adquisitivo que en el año 2020", manifestó.

"El gobierno entiende que la recuperación empezó el año anterior. Sin embargo, el ajuste del salario de los empleados públicos fue de un 7% y la inflación fue de un 8%. ¿Como vamos a recuperar si ni siquiera empatamos con la inflación?", sostuvo López.

Escuchá la entrevista completa.