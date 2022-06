Presidenta de la Comisión de Género de Peñarol: "Lo tengo que investigar, pero me molestaría un montón" si el Consejo Directivo estaba al tanto de la situación "y no se nos avisó"

El pasado lunes se realizó una denuncia en fiscalía contra los jugadores de Peñarol, Walter Gargano y Lucas Viatri, por agredir y abusar de dos mujeres en una fiesta en la zona de Carrasco. El hecho ocurrió en el mes de marzo.

En Viva La Tarde, hablamos al respecto con Patricia López, presidenta de la Comisión de Género del club. "Ayer nos enteramos de esta denuncia. Al tomar conocimiento empezamos a investigar. Tenemos que esperar todo el tema legal y hacerle el seguimiento a la denuncia. Una vez realizado esto este proceso elevaremos un informe a la Comisión Directiva".

López señaló que or más que el hecho no haya sucedido en las instalaciones del club, los jugadores representan a Peñarol. Y reiteró que "cuando esté la resolución judicial pediremos las medidas que correspondan".

"Nos parece grave que el hecho haya pasado en marzo y recién se conozca ahora. Es un tema de fiscalía, pero es una situación que como sociedad nos preocupa mucho. Nosotras desconocíamos estas denuncias. La secretaria de género se enteró ayer. No sé si alguien del club sabía. Si sabían, nadie nos dijo nada. No lo sé. Lo tengo que investigar, pero me molestaría un montón si el Consejo Directivo estaba al tanto de la situación y no se nos avisó".

"Nosotras no tenemos potestad de decisión ninguno. Podemos tomar postura pero no decidimos", dijo Patricia López respondiendo si los jugadores denunciados deberían jugar o no el próximo fin de semana.

El directivo de Peñarol, Jorge Niremberg, puso una foto en su estado de whatsapp en la que se ve a la abogada de las denunciantes en la tribuna de Nacional. Ante la consulta, Patricia López dijo que "vamos a tener que tener una charla con la Directiva. No vi el estado de whatsapp de Jorge, pero es importante capacitarlos a ellos que muchas veces no entienden sobre estos temas que son nuevos para todos".

"Estuvimos estudiando la posibilidad de poner cláusulas vinculadas a violencia de género en los contratos. Pero por temas de leyes laborales en Uruguay no lo hemos podido hacer", agregó.

Escuchá la entrevista completa.