Nivel de ocupación de camas de CTI es el mayor en los últimos 11 meses

El Dr. Julio Pontet habló en Informativo Sarandí sobre el estado actual de los CTI en nuestro país e indicó que el nivel de ocupación actual es el más alto de los últimos 11 meses.

"Más del 70% de las camas están ocupadas. Obedece a una ola de infecciones respiratorias. El causante más frecuente es el virus de la gripe. Tenemos los causantes de cualquier invierno, y a eso se suma el covid y las secuelas del covid de algunas personas que se contagiaron en verano. Hay un porcentaje de las sociedad, que no es menor, que quedó con un cierto grado de fragilidad", manifestó.

"Hay pacientes que quedaron con secuelas permanentes. Si la persona no es activa, puede no darse cuenta hasta que se le exige físicamente. En los jóvenes se nota mucho con deportistas que se dan cuenta que el rendimiento no es el mismo después de pasar el covid", sostuvo.

Pontet señaló que hay un estudio realizado en Reino Unido basado en los pacientes que tuvieron que ser hospitalizados. El mismo demuestra que solamente un cuarto de ellos tuvieron una recuperación física o mental completa.

Escuchá la entrevista.