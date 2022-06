Richard Read: "Vienen a quebrar piernas al movimiento sindical y hay que estar espalda con espalda"

Richard Read, histórico dirigente del sindicato de la bebida, dijo que se ha acercado al PIT-CNT en lo que respecta a su oposición al proyecto de ley que modifica la negociación colectiva.

"Vienen a quebrar piernas al movimiento sindical y hay que estar espalda con espalda", afirmó en Las Cosas en su Sitio.

"El proyecto que sube el Poder Ejecutivo es casi igual al que envió el pasado gobierno en 2019. Algunos artículos no me quitan el sueño, como la personalidad jurídica. Ese punto no debería generar escozor. Después está el otro extremo, que es la ultraactividad. Eso significa que al final del convenio vencen todos los beneficios sociales. Suponete que el 1º de julio fuera el día del trabajador de la bebida: si el 30 de junio vence el convenio, al día siguiente no hay día del trabajador. Útiles escolares, canastas, beneficios: cae todo y empieza de cero", afirmó.

"El sector empleador se refiere a ese artículo como un tema económico. No es un tema económico; es ideológico. Si fuera económico, el actual Consejo de Salarios tiene todas las herramientas para buscar solución. Alguna empresa chica que no pueda cumplir con el laudo porque no dan los números, se llama a descuelgue".

"Es difícil que la permanencia de una empresa de las canastas de fin de año. Si las canastas de fin de año hacen trastabillar la empresa, revisá tus números. Pero suponete que sea el salario la cuestión. Bueno, el descuelgue permite diferenciar del laudo aquellas empresas que lo ameriten. Esto le quiebra las patas a los sindicatos. La lógica de las cámaras empresariales es quebrarle las patas a los sindicatos. Del empresariado no. Hay 200 mil empresarios que dan 800 mil puestos de trabajo, que son las pymes, siempre postergadas y son el pulmón de la mano de obra. El tema está en las cámaras empresariales. Es legítimo, pero su postura va en contra de la herramienta sindical", agregó Read.

Sobre su vínculo con el Frente Amplio, dijo que a esa fuerza política "no la salva un mesías, sino una reforma de su estructura orgánica, que está pensada para los años 60".

"Me imagino más cerca de la pelea. El Frente no tiene el atractivo que tenía, pero hay una diáspora de unos 185 mil que está esperando una señal mucho más contundente", señaló.

