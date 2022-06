Negociar los convenios colectivos por productividad, es la forma más seria de acordar los ajustes salariales, aseguró experto en derecho laboral.

El socio del departamento laboral de Ferrere Abogados Alberto Baroffio, fue entrevistado en Informativo Sarandí, sobre las modificaciones en la ley de negociación colectiva.

Consultado por el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, Baroffio dijo a Informativo Sarandí, que definir el ámbito donde se negocia es interesante, dado que, si se realiza un análisis de mercado y cuánto produce una empresa, se llegarán a mejores acuerdos entre empresarios y trabajadores.

Explicó que en un determinado sector de actividad, no es la misma realidad la de una empresa multinacional que una pyme, ya que hay diferencias en la plantilla laboral y tecnologías para su funcionamiento.

Respecto al concepto de ultraactividad, aspecto más cuestionado por el Pit Cnt, por entender que de aprobarse este proyecto, los beneficios extrasalariales pueden caer cuando caduquen los convenios, Baroffio consideró que la próxima negociación tomará como base el acuerdo anterior.

Si bien desde el punto de vista jurídico habría que negociar todo de nuevo, eso en la práctica no sucede, puntualizó.

Sobre el apartado del proyecto donde se establece que en aquellas empresas que no tengan trabajadores organizados, se designe a delegados de esas compañías para negociar, el abogado laboralista expresó que puede ser una oportunidad de mejora, dado que en la actualidad muchos sindicatos de la rama negocian por funcionarios que no conocen la realidad de esa firma y no se cumple lo pactado.