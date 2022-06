“Vos salís de manejar un taxi y ya podés ser instructor de clases de manejo”

El presidente de la Asociación de Academias de Choferes, Álvaro Beloqui, reclamó la unificación de los exámenes de manejo y las exigencias para las academias en todo el país.

“Lo que nos preocupa es el futuro y la actualidad. Y la falta de voluntad política de todos los actores que trabajan en este tema. Las acciones no se ven. Lo vengo reclamando hace 9 años: hay 19 formas de sacar la libreta”, afirmó en Las Cosas en su Sitio.

“Los exámenes teóricos están unificados, y me saco el sombrero con eso. Pero los prácticos no. Más allá de tener distintas infraestructuras, tendrían que ser iguales. Y la reglamentación lo mismo. Hay intendencias que no tienen ni reglamentación de las academias. En Montevideo por ejemplo la exigencia (para abrir academia) es tener una empresa registrada en BPS y libreta profesional de más de 3 años. No exige ni un curso. Vos salís de manejar un taxi y ya sos instructor si querés”, advirtió.

“Las libretas de conducir deben ser unificadas a nivel nacional. Esto no le quita ingresos a las intendencias. Que se diga: estas son las condiciones. Hoy por hoy solo dos o tres intendencias exigen curso para ser instructor. En Montevideo no se exige curso y hay más de 60 academias. Con la pandemia se extendió el número de academias, casi como el número de casos por día”, señaló

“¿Por qué hubo voluntad política para unificar la patente, o para unificar las multas, pero con esto no? Yo estoy de acuerdo con la libreta por puntos pero no tenemos ni las calles señalizadas. Y si hay, la gente no sabe (qué significan)”, concluyó Beloqui.