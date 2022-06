Madre de Lola contó su charla con la genetista Natalia Sandberg: "Quería atravesar el Whatsapp y abrazarla"

Adriana Belmonte, madre de Lola Chomnalez, habló en Las Cosas en su Sitio sobre el avance de la causa del homicidio de su hija y la empecinada búsqueda por saber la verdad.

“Hubo gente que me decía: ‘pero ya está muerta’. Diego y yo estábamos convencidos de seguir hasta saber todo, aunque sea doloroso”, afirmó Belmonte, que se mostró aliviada por el avance –aunque sea parcial– que implicó la identificación y el procesamiento del hombre cuyo ADN estaba mezclado con la sangre de Lola.

Al respecto, la madre de la adolescente asesinada en Valizas destacó particularmente el trabajo de la genetista Natalia Sandberg, que fue clave para llegar al protagonista de la escena del crimen.

“Todavía no pude encontrarme con Natalia Sandberg. Leí su nombre ese sábado a la mañana en el diario El Observador. Me comuniqué con la periodista que lo había escrito y ese mismo sábado me puse a escribirle. Quería decirle tantas cosas, atravesar el Whatsapp y abrazarla", afirmó.

Belmonte dijo que Lola la "habita" y, junto a su abogado Juan Raúl Williman, hablaron de la premonición que la madre tuvo en los días anteriores a la captura del hombre finalmente procesado por el homicidio.

“Siento, y es real, que Lola me habita. La soñé en varias oportunidades, pero esta vez me mostraba los números 12, 18 y 19”, dijo Belmonte. “Fueron fechas clave. Y tengo el mensaje en el celular”, apuntó Williman.

