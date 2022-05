Leonardo Cipriani dijo que legisladores denunciaron faltante de un medicamento, que no faltaba, porque lo leyeron en facebook

El presidente de Asse, Leonardo Cipriani, habló en Informativo Sarandí sobre la actualidad del covid en el país, las dificultades que impone el invierno y la polémica por los medicamentos.

"Los estudios que se vienen realizando, tanto de antígenos como PCR, que estamos usando mitad y mitad, nos están dando un 20% de positividad. En cuidados moderados tenemos 66 pacientes y 8 en terapia intensiva. Si uno ve la evolución, hace dos semanas teníamos 3. Pero son datos que entran en lo normal de una patología respiratoria", sostuvo Cipriani.

El presidente de Asse señaló que "los tiempos de espera en puerta siempre aumentan un poco en esta época. En algunos lugares, como el Covid ya no está repercutiendo, dejamos a quienes estaban contratados para que se mantengan en la puerta para afrontar el invierno. La no existencia de una puerta como era la de Casa de Galicia va a sobre cargar el sistema. Reforzamos la puerta del hospital Sambois para que no nos pase eso".

En otro orden, se refirió a la situación de los medicamentos. "El tema del medicamento, no es un problema que tenga Asse. Hay un problema de medicamentos a nivel nacional. Uno de los laboratorios más grandes del Uruguay producía entre un millón y medio y dos millones de productos por mes para el sistema. Producía la medicación básica. Al no estar ese laboratorio en plaza causó un déficit de fármacos. Ayer, Asse le prestó a prestadores privados un diurético, por ejemplo".

"Estamos trabajando con la Asociación de Laboratorios Nacionales y les dimos la lista de los faltantes, y ellos están trabajando para ayudarnos a conseguir solución rápida de importación. En el año 2021 es el año que el estado compró mayor cantidad de cajas de medicamentos desde el 2007", mencionó.

"Nosotros tuvimos legisladores denunciando quejas de falta de amoxicilina. Cuando comparecimos yo estaba con una clínica. Entramos a la farmacia de ese lugar y había 155 cajas. Y había a nivel de la periferia 355. Cuando hablamos con el tipo me dijo 'lo leí de facebook'. Es el cuento de doña María y don José", cuestionó Cipriani.

