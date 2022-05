El testimonio la mujer atacada en Paso Molino: “Pensaba en mi madre esperándome en casa y que yo no iba a llegar”

Cecilia, la joven atacada por un hombre en Paso Molino y rescatada por otra mujer, contó en Las Cosas en su Sitio cómo vivió el violento episodio.

“Era consciente que ahí en esa cuadra está lleno de cámaras. Eso fue tener algo de suerte. Al otro día me enteré que era vecino mío, y todo indicaba que me llevaba en dirección a su domicilio. Estaba a 3 cuadras de mi casa. Es ese lugar en el que uno dice: ya estoy cerca de mi casa y estoy segura. Es mi barrio: siempre viví acá en Paso Molino”, afirmó.

“Estaba volviendo de trabajar. Justo ese día estaba con un gorro que veía solo hacia adelante. Siempre me ando fijando. En parte es lo que hacemos todas las mujeres en la calle. Al principio cuando me agarró no lo escuché porque estaba con auriculares escuchando música. A mitad de cuadra se me caen los audífonos. Escucho 'te voy a matar, no grites', y me tapaba la boca. Me estaba ahorcando y tenía un objeto punzante en el cuello. Cuando empezó a haber un poco de movimiento, y pasaban autos, me dijo que hiciera como si yo fuera la pareja”, dijo.

“Yo pensaba: estoy cerca de mi casa, es una injusticia, pero alguien tiene que aparecer. Mientras tanto vi pasar toda mi vida por delante de mis ojos. Pensaba que mi vieja estaba esperándome en casa y yo no iba a llegar”, agregó.

