Sebastián Andújar: "Pensé que me estaba muriendo, me pasaron miles de fotografías en un segundo. Te cambia la perspectiva de como vivir"

En febrero nos enterábamos del grave accidente de tránsito que tuvo como víctima al diputado blanco por Canelones, Sebastián Andújar, quien circulaba en bicicleta. Una lesión en la zona craneal supuso su internación en el CTI, en coma.

Ya recuperándose, el diputado contó que temió quedar con secuelas graves y finalmente, hace pocas semanas volvió a la vida política activa en el Parlamento. "Tuve buena suerte, la pelota pegó en el palo y se fue afuera", dice en Al Pan Pan al reflexionar sobre la situación.

"Pensé que me estaba muriendo, me pasaron miles de fotografías en un segundo. Te cambia la perspectiva de como vivir", contó. "Me desperté y estaba entubado en un CTI", narró y señaló que al recuperarse pensaba en como pasó su familia cuando supo que estaba en coma.

¿Volvería a andar en bicicleta? "Extraño la bicicleta porque tenía una pasión por ella, pero tengo miedo, no solo propio, sino familar", admitió.

La entrevista completa aquí