Teresa Herrera: "Nos gustaría poder entender como un equipo de tres profesionales en 10 días hábiles puede dar archivo a 300 casos"

Teresa Herrera, integrante de la red uruguaya contra la violencia sexual, habló en Informativo Sarandí por los 300 casos archivados por el fiscal Raúl Iglesias.

"Nos sorprende. Nos gustaría poder entender como un equipo de tres profesionales en 10 días hábiles pueder dar archivo a 300 casos. Las cuentas dan que le dieron menos de una hora a cada caso. Nos gustaría tener una respuesta al respecto", manifestó.

"Bastante difícil es para las víctimas decidirse a denunciar para que eso quede archivado. La fiscalía hace todo lo que puede, pero estas cosas son multicausales. Si una fiscal tiene 900 casos es difícil. Volvemos al tema de presupuesto. Pero eso no justifica la delegación de justicia", expresó Herrera. "Las organizaciones feministas hemos seguido trabajando y presionando, haciendo marchas, teniendo reuniones y quejándonos del presupuesto y la poca importancia política que se le da a estos temas", agregó.

La asociación de abogados penalistas emitió un comunicado en el que rechazan la investigación contra el fiscal Iglesias. Al respecto, Teresa Herrera dijo que "ellos no solo son un grupo de presión, sino que tienen intereses. La mayoría de ellos son defensores de la Operación Océano. Muchos de estos profesionales no han entendido que hay una nueva materia que es violencia de género. La principal obligación del fiscal es la defensa de la víctima y no lo vemos cuando le da entrevistas a una persona que tiene medidas cautelares".