“Lo que tiene la ficción es que tomás lo que está sucediendo y lo ensanchás”: el reestreno de la obra inspirada en Operación Océano

La obra Muñecas de piel, inspirada en la Operación Océano, volverá a estar en cartel desde el 1º al 8 de junio en la Sala Balzo del Auditorio Nacional del Sodre.

En Las Cosas en su Sitio recibimos a Marianella Morena, directora y dramaturga, y a Antonio Ladra, productor periodístico de la obra.

“Empezó cuando vi la noticia en la prensa. Comenzamos juntos esta investigación que termina en estreno, con una acción de amparo por parte de una víctima. Tuvimos una sentencia favorable. Recibí una apelación y un tribunal pedía el texto y si no lo llevaba en 48 horas era desacato. Durante un día estuve pensando y contesté que no iba a entregar el texto. Mi abogado recusó el tribunal y otro tribunal sacó una sentencia maravillosa, que dice que el arte favorece, que la libertad expresión es absolutamente necesaria para la cultura y salud ciudadana. Pone ejemplos de espectáculos, cine, literatura”, contó Morena.

“Vivimos un momento extraño con respecto a la censura o la autocensura, o las cosas que no nos gustan o nos dan miedo. Pero cuando la censura cruza la calle y está haciendo algo que a vos no te gusta, ¿ahí la postura cuál va a ser?”, añadió.

“Este señalamiento de la Justicia prende la luz sobre algo que está en la constitución y la cultura ciudadana, pero que es más frágil de lo que uno cree. Esa fragilidad de la libertad de expresión me llamó mucho la atención. Digo fragilidad no a nivel legal, sino de nuestro tejido social”, dijo Morena.

Sobre la génesis de la obra, sostuvo que “el punto de partida fue la aparición del cuerpo de una chica en el arroyo Solís”. “Leí la noticia y se me metió en la cabeza. Me tomó por completo. Eso derivó en otras intenciones. Fue un generador de un impulso que está entre lo poético, lo político y lleva directamente a la ficción. Lo que tiene la ficción es que tomás lo que está sucediendo y lo ensanchás. Tiene filtraciones e intervenciones de datos muy concretos, de testimonios o realidades de los imputados, pero no es que se cuenta la situación como se da”, sostuvo.

Ladra, por su parte, dijo que el caso “se inició hace dos años, tuvo dos o tres extensiones”, y “se hizo muy grande”.

“Fueron 37 personas investigadas. Termina con 13 sobreseídas, 20 son responsabilizadas (9 arreglaron a través de acuerdo y 11 van a juicio oral) y 4 absueltas. Cuando van a juicio abreviado admiten que cometieron el delito, a cambio de una rebaja de la pena. No quiere decir que quedaron absueltos”, afirmó.

“Hay 13 en los cuales se tenía una semiplena prueba de haber accionado, pero la Fiscalía entendía que con ellos había menos chances de ganar el juicio, y se decidió enfocar en los otros. Por el lado de los acusados, los 11 que fueron a juicio oral entienden que ellos sí tienen posibilidades de ganarle a la Fiscalía. Se verá cuando suban al estrado en un juicio oral y público que será seguramente el año que viene”, explicó.