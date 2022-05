Eduardo Lust propone endeudarse: "Con tres mil millones de dólares se solucionan todos los problemas"

"Si los países a los que nos queremos parecer, tienen un gran porcentaje de su PBI en deuda externa, ¿por qué nosotros no?". Así comenzó el diputado Eduardo Lust su entrevista en Informativo Sarandí. Y agregó: "Este país es casi un paraíso, pero el sistema nos llevó al purgatorio. Hay que tomar dos o tres mil millones de dólares y se solucionan todos los problemas de las canastas o problemas de la vivienda. Con 40 mil dólares se puede construir una casa decorosa. Con 400 millones crean 10 mil viviendas".

"Ahora nos vamos a reunir como partido para llevar las propuestas a la rendición de cuentas. Hay que ajustar los salarios por ipc y controlar el gasto público. El sistema ha fracasado. El oficialismo y la oposición. Hay que hacer algo para salir del fracaso. ¿Qué es lo que hicieron los países europeos? Hay que endeudarse. Hay que pedir préstamos al extranjero. No hay que tocar las reservas. El Frente Amplio fue un buen pagador a pesar que despotricó contra el Fondo Monetario", manifestó Lust.

"Es una propuesta que hago. Claramente no me la van a llevar", admitió Lust. "Yo voy a estar del lado del oficialismo, no porque este gobierno sea el mejor del mundo. Tenemos diferencias filosóficas. Pero el Frente Amplio le reprocha un montón de medidas, que cuando fueron gobierno ellos no tomaron".

El diputado fue crítico con el gasto público y puso como ejemplo el Inisa. "La otra vez comencé a averiguar cuanto gastaba en comida. Y cuantos internos tiene, 280. Cuantos empleados tiene, 1000. Y cuantos directores tiene, 80. El cálculo de almacenero daba que cada interno cuesta un millón de dólares. Lo que tenemos que hacer es mandar a todos los jóvenes del Inisa a un hotel cinco estrellas y hacer convenios con colegios y nos saldría mucho más barato".

Lust también se refirió al proyecto de ley de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, la figura de Manini en Cabildo Abierto y su futuro en el partido. Escuchá la entrevista completa.