Leonor Benedetto en Al Pan Pan: "Hice enormes éxitos que hoy los veo y me doy cuenta que eran horrorosos"

La exitosa actriz argentina es parte del elenco de “PERDIDA MENTE” y llega a Montevideo dirigida por Muscari. Sobre la obra, la televisión, el cine y el teatro, conversó en Al Pan Pan junto a Ana María Mizrahi.

"Hice enormes éxitos que hoy los veo y me doy cuenta que eran horrorosos. Pero está bien haberlos hecho en su momento, tuve hijos muy joven y había que tirar para adelante, entonces el tema de la elección del trabajo era elección a medias, se elegía lo que había y se trataba de hacer lo mejor posible", admitió.

Hoy produce su propio canal de Youtube, donde hace contenidos que ella desea y no lo que "un señor" decide porque da rédito económico: "En este momento, afortunadamente, no dependo exclusivamente de lo que gano mensualmente. Si no aprovecho esa oportunidad que me da la vida de ser libre, estaría traicionando lo que siento que es la principal finalidad de mi vida", explicó.

"No entiendo la vida sin riesgos, en la vida personal, en lo profesional, no es lo mio buscar las seguridades", contó Benedetto. "La pandemia me trajo quedarme bastante encerrada y producir, dos cosas que me gustan", señaló respecto a estos dos últimos años.

Aquí la nota