Nora Azanza, sobre Ana María Rubatto: “La santidad no consiste en hacer cosas raras”

La Hermana Nora Azanza, de las Hermanas Capuchina, habló con Las Cosas en su Sitio sobre Ana María Rubatto, que se convertirá en los próximos días en la primera santa de Uruguay.

“Es Un acontecimiento que nos deja a todos asombrados. Se trata de una vida humana, una persona con sus debilidades y posibilidades. La santidad no consiste en hacer cosas raras, sino en poder crecer uno como persona y llevar a plenitud la propia vida y la existencia humana”, afirmó.

“Al empezar a conocer su vida, me enamoré de esta mujer y que era un vestido a mi medida. Que yo así quería vivir y seguir a Jesús. En febrero de 2010 me diagnostican un cáncer con foco en el útero pero que ya había hecho metástasis en los pulmones y en un hueso de la pelvis. Cuando recibí la noticia, enseguida pasé por la capilla donde está su cuadro y sentí fuerte: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la vida. Todo el mundo que se enteró, pedí que rezaran solo a la Madre Francisca. Les dije: voy a hacer todo lo que la medicina me pida. Lo único que deseo es que esta enfermedad sea para dar gloria a Dios y sea un testimonio para los jóvenes”, contó.

“Hice el tratamiento, me operaron. ¿Dónde está lo que considero un verdadero milagro? A los 6 meses estaba todo como si no hubiera pasado nada. Mis pulmones estaban totalmente limpios, el hueso prácticamente reconstituido. No dejó secuelas y después de 12 años sigo sana. Le agradezco este don de una segunda oportunidad”.

“Yo creo que Francisca tiene para ofrecer… es una presencia para el pueblo uruguayo y toda la humanidad. Es una luz. Viene para iluminar y caminar. ¿Por qué la ‘santa de la puerta de al lado’? Porque en Francisca no hay cosas raras. Están las acciones de una buena vecina, de una buena compañera de camino, de una ayuda necesaria, de una promoción de la persona”.