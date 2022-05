Presidenta del Colegio de Abogados: “No podemos vulgarizar el sistema judicial”

La presidenta del Colegio de Abogados, María Laura Capalbo, habló en Las Cosas en su Sitio sobre el rol de los abogados en el sistema judicial, los estereotipos de la profesión y la inauguración este lunes de la nueva sede de la asociación.

“Siempre cuando hablamos de abogados surge el estereotipo de hombre de traje gris, con portafolio y un escritorio. Desde el colegio queremos cambiar esa imagen”, afirmó.

Respecto a las críticas que a veces recibe el Poder Judicial, afirmó: “Todos conocimos lo que es no contar con un Poder Judicial independiente, cuando no tuvimos democracia. Tenemos que tratar de ser cuidadosos y valorar el Poder Judicial. Seguirle exigiendo mucho, pero celebrar que exista. No podemos vulgarizar el sistema judicial”.

“Como abogados no podemos dejar de tener en cuenta la libertad de expresión. Pero también por otro lado, nos importa ser cuidadosos. De alguna manera proteger a ultranza poderes que pueden equivocarse, pero que de alguna manera funcionan y eso puede verse a través de sus sentencias con rigor” .



Podrá haber excepciones, como en todos lados, pero no podemos hacer de las excepciones las reglas.

Escuchá la entrevista completa.