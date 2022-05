Carlos Batthyany: "Queda muy claro que si Uruguay no apuesta al conocimiento el futuro es negro"

El director del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Batthyany, habló en Informativo Sarandí, sobre “Amigos Pasteur”, un programa de mecenazgo que invita a personas y empresas a colaborar en forma de donaciones que se destinarán a financiar proyectos especiales que permitan hacer más y mejor ciencia.

"La idea es seguir profundizando el vinculo del Institut Pasteur con la sociedad. Estábamos llegando a un bajo numero de personas. Lo que buscamos es tener 1000 amigos del Pasteur que puedan hacer una donación puntual o regular. Esas donaciones van a servir para financiar proyectos muy locos y disruptivos, que puedan lograr los primeros resultados para después sí poder ir a concursar en fondos que financian la ciencia", contó

"Un investigador cuando está estudiando un tema se hace preguntas. Pero la ciencia guiada por curiosidad no queda financiada. Son cosas que normalmente no se pueden hacer", explicó.

Batthyany dijo que "no hay país desarrollado que no haya invertido en la ciencia. No es que no invierten porque son pobres. Son pobres porque no invierten. Me queda muy claro que si Uruguay no apuesta al conocimiento el futuro es negro. Hay que apostar a la educación y a que los uruguayos rompamos el conservadurismo. En la pandemia demostramos que se puede, pero falta mucho".

En cuanto a la inversión que recibe la ciencia, indicó que "estamos en la 'zona del ruido'. Esto es cuando invertís menos del 1% en PBI. Estamos siempre cerca del 0,4%. Todos los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para que ese porcentaje vaya creciendo. Los países desarrollados invierten el 2%".

"Los que hacen el día a día en los laboratorios son estudiantes de maestría y doctorado. ¿Cómo los reconoce Uruguay? Les da una beca. ¿De cuanto es la beca? No pasa de 25 mil pesos mensuales. Y no tienen seguridad social y no integran el fonasa. Creo que ahí se ve la importancia que le damos", agregó.

"A Uruguay le faltan 10 veces el número de investigadores cada 100 mil habitantes. Hay pocos investigadores trabajando en las empresas privadas, lo que dificulta la innovación", manifestó.

Escuchá la entrevista completa.