Eduardo Regueira: La pandemia y la pediatría post covid

El pediatra Eduardo Regueira utilizó sus redes sociales como medio de comunicación para informar, opinar e interactuar con la gente a lo largo de la pandemia. Desde su cuenta de twitter se convirtió en una fuente de consulta permanente y sobre esa experiencia habló en Informativo Sarandí.

"Esto arrancó en 2019 cuando hubo un caso conocido de contagio de sarampión en Argentina y ahí empecé a utilizar las redes sociales para colaborar con asesoría. Y lo mantuvimos durante la pandemia. La gente estaba muy nerviosa explotó todo, se saturaron las líneas telefónicas", manifestó.

"Es muy importante que los niños tengan el carné de vacunas al día. Es una de las enseñanzas de esta pandemia. Con el tema de las vacunas y las dudas que tenía la gente, siempre opté por tomarme el tiempo para conversarlo con los padres", sostuvo.

"Es muy importante que los chicos se vacunen contra la gripe. Una cosa es el resfrío que se ve en esta época y otra es la gripe que puede generar dificultades, problemas pulmonares o hasta la muerte", indicó.

Regueira contó que tras la pandemia recibió pacientes con obesidad, con ansiedad y con miedo. "Se paró la rueda dos años. Se le pidió a los adolescentes que no sean adolescentes. Que no salgan. Los equipos multidisciplinarios son fundamentales en estos casos. No me imagino no trabajar con psicólogos, por ejemplo".

