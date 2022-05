Cazadores, sobre habilitación nocturna: “Los animales exóticos son fáciles de distinguir”

Roberto Giumelli, de la Asociación de Cazadores, celebró el reciente decreto que habilitó la caza nocturna de especies exóticas y dijo que esos animales “son fáciles de distinguir” de los autóctonos.



“Nosotros lo que tratamos de hacer es una cacería responsable. Que no se cacen los animales autóctonos, sino los exóticos como el jabalí, el ciervo axis o la liebre”, afirmó en Las Cosas en su Sitio.



“El Jabalí no tienen depredadores. El puma se terminó. La única forma de controlarlo es cazándolo”, dijo Giumelli, aunque admitió que la caza deportiva “no va a alcanzar nunca a eliminar todo esto”.



“Lo nuestro es de la cacería. No es por deporte. Es una ayuda que hacemos al productor”, agregó.



Giumelli dijo que las modificaciones eran necesarias porque se trata de “animales de hábitos nocturnos”. “El jabalí hay estancieros que no dejan entrar al campo. El animal sale a comer a otro lado. Es la forma de cazarlo”, sostuvo.



El cazador señaló que en la asociación se fomenta el no presentar imágenes de los animales cazados como un trofeo. “Decimos a los asociados que no se presenten esas cosas. Cada cual sabe lo que hace. Queremos dar esa imagen de no fomentar esa cacería”, señaló.