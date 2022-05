Mauricio Álvarez, de la Asoc. Civil COENDU: "Hay descuidos o errores en el decreto. Esto nos hace pensar que no nació en el Ministerio de Ambiente"

El Poder Ejecutivo habilitó la práctica de la caza deportiva nocturna en todo el país menos en Montevideo y autoriza la caza nocturna de especies exóticas, lo que provocó reacciones en redes y en distintas ONG relacionadas con el ambiente.

En Viva la Tarde habló Mauricio Álvarez integrante de COENDU, una asociación civil que tiene por objetivo el velar por la conservación en su ámbito salvaje de todas las especies de flora y fauna nativa del Uruguay. "Este decreto fue una sorpresa. Salvo los cazadores que trabajaron para esto, nadie lo esperaba", señaló.

"Hay descuidos o errores en el decreto. Esto nos hace pensar que este decreto no nació en el Ministerio de Ambiente. No nació de gente que conoce la normativa de caza", dijo Álvarez. "No voy a dar nombres, pero algunas personas de las que hablé (del Ministerio de Ambiente) estaban igual de sorprendidos que nosotros", agregó.

Entrevista: