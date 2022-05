Juan Carlos Noya: "Son preocupantes las cifras del Bullying en Uruguay"

Con motivo del día internacional contra el acoso escolar en Informativo Sarandí hablamos con Juan Carlos Noya, investigador sobre convivencia escolar y bullying para Unicef.

"La situación de acoso escolar viene desde hace muchísimo tiempo y sirve de excusa para muchos decir que siempre existió y que no tiene consecuencias. Es verdad que siempre existió, que hace 50 años se empezó a estudiar en el mundo y que en Uruguay se ha estudiado muy poco. Hay 4 características que definen el acoso escolar y los diferencian de una agresión: una agresión y exclusión social, los autores y la víctima se tiene que repetir, también se tiene que repetir en el tiempo y se da en un contexto grupal. Testigos que sostienen la situación mediante a la risa. Son preocupantes las cifras del Bullying en Uruguay", manifestó.

Noya indicó que, si bien es la víctima la que está sufriendo más la situación, los que conviven alrededor están percibiendo un relacionamiento violento que se está naturalizando. "Están creciendo en un ambiente que no es sano. Y normalmente el acosador tiene un perfil donde, si vas para atrás, sus derechos se han vulnerado: ha crecido en un hogar donde la violencia es la forma de resolver los conflictos, donde la indiferencia y la no presencia de los padres es lo común, donde no se le dice que no a nada y tiene cero tolerancia a la frustración".

"El acoso escolar no se correlaciona con estratos sociales. Lo que cambia es la forma de las agresiones. No hay diferencias por género o por sexo", explicó.

"La clave pasa por hacer investigaciones más sistemáticas, formar a los docentes para que puedan identificar esto y muchas jornadas de sensibilización con los chicos y las familias", agregó.

Escuchá la entrevista completa.