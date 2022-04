Guillermo Franchi, vocero de Un Solo Uruguay: "Con este gobierno ni siquiera tenemos la posibilidad de discutir ni intercambiar"

Guillermo Franchi, vocero de "Un Solo Uruguay" habló en informativo Sarandí sobre algunas dificultades que considera el agro está padeciendo.

En primera instancia se refirió al precio de los combustibles: "Claramente le pega directamente al costo de la producción, al costo de transporte y servicios. No somos ajenos a lo que está pasando con el mercado internacional del crudo. Por primera vez en bastante tiempo el valor está por debajo, pero no quita el incremento continuo con esta modalidad nueva de fijar mes a mes los precios. Se habla mucho de la inflación, pero se habla poco de la inflación del agro. Los precios de los productos que Uruguay exporta se mantienen en muy buenos valores, pero ha sido mucho mas fuerte el aumento de los costos de producción, como los fertilizantes que aumentaron 300%".

"Estuvimos en Torre Ejecutiva en agosto del año pasado, pero de lo que el movimiento ha propuesto no hubo respuesta. Ni siquera respuesta negativa", sostuvo Fanchi. "El Frente Amplio nos puso en la oposición y desde ahí tiramos las propuestas que teníamos. No tuvimos muchas posibilidades de intercambio directo sacando aquellas mesas de trabajo e intercambios de comunicados. Si será diferente con este gobierno que ni siquiera tenemos la posibilidad de discutir ni intercambiar. No hay interlocutor del lado de enfrente", agregó.

Jaurías de Perros

"El problema es el perro suelto independientemente de que tenga dueño o no tenga dueño. Esto ha sido un desastre y al haber cero acción por parte del estado es un problema que se agudiza. En el medio urbano con las mordeduras y más en el medio rural con lo que son los ataques a animales productivos. Preocupa porque es un rubro que viene muy cascoteado desde hace mucho tiempo. Este tema se podría solucionar con voluntad política que es lo que no vemos que haya", indicó.

"Se insiste en el tema de las castraciones y el chipeado de los perros, pero eso claramente apunta a la población de perros que tiene dueño y puede hacerse responsable. Cumplir la ley vigente sería fundamental. Hay una ley del 2012 que prohíbe al perro en su condición de suelto. No puede haber perros sueltos en la vía pública. Tenemos una población de perros diez veces mayor a lo que los organismos internacionales dicen para una convivencia lógica", expresó Franchi.

