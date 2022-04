Adriana Tróccoli, de Eduy21: “Necesitamos acuerdos hoy, ni mañana ni pasado”

Adriana Tróccoli, maestra, magister en Educación e integrante de Eduy21, dijo que la organización le transmitió al presidente Luis Lacalle Pou la necesidad de un “acuerdo nacional” en educación y le planteó que hay reformas que “no pueden esperar”.

“Planteamos la preocupación y la ocupación del tema educativo. Todos creemos que lo educativo sostiene y sustenta las democracias. A veces lamentablemente la educación no está en la agenda pública, porque no es lo que al país le preocupa. Nos parece que preocupa, pero no se prioriza. Aparecen otras cuestiones que tienen envergadura por la vida diaria, pero en lo educativo que lleva a las transformaciones más fuertes, ahí no lo vemos”, afirmó en entrevista con Las Cosas en su Sitio.

“Las cosas hay que activarlas. Ponerlas en el andamiaje de hacer. En esta entrevista que tuvimos con el presidente (…), planteamos que si bien hay cuestiones que son de mediano plazo, el tema de los equipos multidisciplinarios en los centros educativos es algo que no puede esperar más. El tema de las escuelas de extensión pedagógica tampoco”, señaló.

Tróccoli dijo que “en Uruguay tenemos muy pocos niños, y se espera que para 2030 haya 100 mil menos en la educación obligatoria”, lo cual puede ser “un obstáculo pero también una oportunidad”, al permitir un mayor gasto por alumno.

Sobre la oposición de los consejeros docentes del Codicen al documento base del marco curricular basado en competencia, la experta dijo que “hoy el mundo trabaja en competencias” y que hay “antecedentes en nuestro país” como el currículum para educación inicial basado en competencias.

“Esto es acerca de cómo construyo habilidades. Que a mí los contenidos no me los selecciona y jerarquiza fulano de tal. Yo con un programa o con determinados objetivos selecciono y jerarquizo qué necesitan aprender mis alumnos”, ejemplificó.

“Si yo pienso en igualar a todos, estoy creando más desigualdad. Eso pasó con el programa 2008. Las intenciones fueron muy democráticas, de pensar un programa único, pero nos dimos cuenta que no todos tienen el mismo interés o necesidades”, agregó.