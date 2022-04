Ruben Rada: "Si nosotros habláramos en ingles, el candombe estaría sonando por el mundo entero"

Rada a la vuelta de Japón será el show que presentará el popular cantante uruguayo en el Auditorio Nacional Adela Reta, el 21 de mayo a las 21hs. Antes del show Ruben Rada estuvo en Al Pan Pan en una interesante charla que se puede escuchar al final de la nota.

"Si nosotros habláramos en ingles, el candombe estaría sonando por el mundo entero. Lo que pasa es que estamos en América Latina y en el medio de dos países gigantes", dijo Rada quien estuvo de gira por Japón hace poco tiempo. Sobre esos recitales contó: "A los Japoneses no le gusta pararse en los shows y que le suban la luz, pero lo hicimos y logramos hacerlos bailar al ritmo del candombe".

“Candombe con la ayudita de mis amigos”

Ruben Rada también prepara un nuevo disco que tendrá versiones y participaciones de muchos cantantes reconocidos como Fito Páez, Pablo Milanés, Fernando Cabrera, Coti y Julia Zenco. Una de las canciones que ya se publicó y generó repercusión fue 11 y 6 de Fito Paez.

"Fito se enojó conmigo porque para la última canción lo contacté con su representante y no directamente con él. Me dijo de todo y que no iba a hacer la canción por esa razón. La hicimos y quedó encantado. Yo lo que hice fue buscarle la parte milonguera a la cancion 11 y 6, ya que la milonga y el candombe son hermanos", dijo.

Aquí la entrevista completa