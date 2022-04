Gerardo Caetano sobre llegada del Canciller turco a Uruguay: "Obviamente Turquía eligió la fecha y en el gobierno hubo inadvertencia"

Tras el gesto que el canciller de Turquía Sr. Mevlüt Çavusoglu realizó a manifestantes de la comunidad armenia en Uruguay y su posterior repudio generalizado, Viva la Tarde conversó con el historiador Gerardo Caetano para conocer más sobre el contexto histórico que rodea la situación.

"Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio Armenio en 1965. Son menos de 50 naciones las que lo han reconocido, y Uruguay fue el primero", comenzó diciendo Caetano, agregando que el caso de Turquía con Armenia es un claro caso de genocidio: "Cumple con todas las características. Una de ellas, el negacionismo".

"En el gobierno, me consta, hay un vínculo muy especial con la colectividad armenia. Obviamente Turquía eligió la fecha (para la llegada del Canciller a Uruguay) y en el gobierno hubo inadvertencia", señaló.

¿Podría haber otro genocidio armenio? "No hay otra respuesta que se pueda dar que no sea que sí. Y no solo por el gesto del Canciller. Si no hay un ataque en conjunto por parte de Turquía y Azerbaiján, es porque en Armenia hay una base militar rusa", opinó.

Aquí la entrevista: