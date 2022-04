Dr. Guzmán Acosta y Lara sobre registro No Llame: "Es un derecho más que ganó el usuario"

Director Nacional de Telecomunicaciones, Dr. Guzmán Acosta y Lara, contó detalles en Informativo Sarandí sobre el registro "No Llame" tras la firma del decreto por parte del presidente de la república.

"El registro 'No Llame' comenzó a ser una realidad. Faltaba la firma del presidente. Era una necesidad que el poder ejecutivo venía manejando y lo vimos como un derecho mas que ganó el usuario. El derecho de no ser molestado. Así como se sumó el derecho de la portabilidad numérica, ahora estamos manejando para evitar el uso abusivo del teléfono como manera de comunicación para ofrecer servicios que uno no quiere, y sea un medio de protección al usuario", manifestó.

"Sabíamos que íbamos a tener una fuerte de manda. Ya veíamos que había mucha inquietud de la gente. A raíz de eso fuimos trabajando con la Ursec y las empresas de telefonía para tener todo pronto para cuando esto se concretara. También hablamos con la Cámara de Call Center y ellos nos ayudaron mucho. Acá no se está tratando de perjudicar a los funcionarios de los Call Center, sino de darle una regulación", agregó.

Acosta y Lara explicó que "se debe solicitar ser inscrito en el registro 'No Llame' en la empresa de telefonía a la que cada uno pertenece. Y en los cinco días siguientes se le envía el número del usuario a la Ursec".

Uno de los temas que establece el decreto es el horario en que se pueden hacer las llamadas. "De lunes a viernes 9hs a 19 horas, y sábados de 9 a 17 horas. Además, las llamadas no podrán aparecer como número desconocido y deberán informar de qué compañía es el producto que están vendiendo", sostuvo el Director Nacional de Telecomunicaciones.

