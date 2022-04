Labat: aumento salarial puede provocar indexación “pero dentro de lo razonable” y “no se pierde la consistencia” entre políticas

El presidente del Banco Central, Diego Labat, dijo que la coyuntura “enlentece” la política anti inflacionaria pero que eso no lleva a “perder el norte”.

"Es una decisión del Poder Ejecutivo. Participé de conversaciones. No tengo ninguna objeción, me parece una medida alineada a lo que se buscaba que era la preocupación por el mantenimiento del poder adquisitivo. Me parece una medida correcta", sostuvo.

"Uno tiene que separar los papeles. El BCU tiene una herramienta de política monetaria, que tiene que velar por la estabilidad de la moneda nacional a mediano plazo. Otra cosa es la coyuntura", explicó.

