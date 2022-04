Mario Bergara sobre los anuncios económicos de Lacalle Pou: "Hay una mejora con respecto a no hacer nada"

El gobierno anunció que otorgará aumento adicional de 3% a jubilados y 2% a empleados públicos, y sugirió a privados adelantar ajuste. Se convocará al Consejo Superior Tripartito a 88 mesas de negociación colectiva que incluyen a 300.000 trabajadores.

El senador Mario Bergara se refirió a las medidas en Informativo Sarandí: "Los anuncios son insuficientes. Además, son adelantos. Y los uruguayos lo van a recibir recién en agosto, por lo que quedan tres meses duros por delante. De no tomar otras medidas, que no parece tan previsible, la caída de ingresos se va a dar porque con estos aumentos los salarios públicos y las jubilaciones rondarían en un ajuste, que rige desde mitad de año, alrededor de un 9% y la inflación está por encima de eso. Y además la inflación va a regir todo el año. Osea que no es necesariamente claro que esto indique que se vaya al camino de la recuperación salarial".

"Hay una mejora con respecto a no hacer nada. Es un paliativo. Pero no creamos que esta medida va a hacer que los ingresos dejen de caer o que alcance a todos los asalariados del país. El gobierno de alguna manera se vio cercado hasta por sus propios integrantes de la coalición", sostuvo.

Bergara señaló que estas medidas generan un costo fiscal de unos 160 millones de dólares. "Considerando que el año pasado se superó la meta fiscal por más de 300 millones, no es una medida tan drástica", agregó.