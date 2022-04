La ablación cardíaca, procedimiento para curar diversas enfermedades del corazón que no genera costo elevado, pero que no cubre el sistema mutual

La ablación cardíaca es un procedimiento que se realiza para curar diversas enfermedades del corazón. A pesar de ser una intervención que al sistema no le genera un costo elevado la misma no está cubierta por el sistema mutual.

Esto lleva a que se transforme inaccesible y obliga a recorrer el camino judicial. "El sistema mutual no cubre las ablaciones. Los pacientes no pueden acceder a una intervención que puede curar su enfermedad cardíaca", cuenta la Dra. Carmen Vázquez, que lleva presentados más de 100 amparos a nivel judicial.

"Estar un día en el CTI sale lo mismo que una ablación. Con la medicación termina saliendo más caro. Osea, sale mas barato curar definitivamente al paciente con una ablación", explicó. "La últimas vez que el FNR actualizó su normativa para cardiofibriladores fue en el 2019, pero las fuentes bibliográficas tienen unos 20 años", agregó la doctora.

"Esta situación es más común de lo que pensamos. Antes de dedicarme a esto tenía la sensación que era más un tema de hombres adultos. Sin embargo, la mitad de los amparos fueron a mujeres, y en los últimos seis meses presentamos amparos para 6 adolescentes", contó.

El caso de Nathaly Martínez

"Cuando tuve la taquicardia no me podía mover y no podía hablar. Me hablaron de la ablación y el costo era de 5000 dólares. Como no lo podíamos pagar presentamos el amparo", cuenta Nathaly Martínez paciente que vivió este proceso.

"Por suerte, gracias a la Dra. Vázquez que nos ayudó, en mi caso se dio rápido el proceso. En tres meses me pude operar", narró.

Entrevista completa: