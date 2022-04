Ope Pasquet sobre proyecto de ley de Eutanasia: es solamente para quien tenga "un sufrimiento insoportable e incurable"

Ope Pasquet, presidente de la Cámara de Representantes, habló en Informativo Sarandí sobre su proyecto de ley sobre la eutanasia. "El proyecto está en la comisión de salud desde marzo de 2020. En diciembre el Frente Amplio presentó uno similar. Existe en la comisión de salud el compromiso de dar prioridad al tratamiento del proyecto. Vamos a conversar con los legisladores del Frente Amplio para poder llegar a un documento en común", expresó.

"Esta ley es para cuando haya sufrimiento por parte de una persona y es irreversible. Esa persona puede necesitar ser ayudado para morir porque no puede hacerlo por sus propios medios. Queremos que deje de computarse delito cuando un médico ayude a morir a alguien que tiene un sufrimiento insoportable e incurable. Si alguien dice 'no aguanto más', quien tiene derecho a decirle: 'si, podes aguantar'.

Pasquet se refirió a las declaraciones del cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla, quien se manifestó en contra de la eutanasia. "Desde mi punto de vista, la opinión de la iglesia es una opinión más. La respeto, por supuesto. Y respeto a quienes tengan convicciones de no querer hacer uso de la eutanasia. Pero que quien no tenga esas convicciones, y que en una sociedad de pluralidad, pueda decidir hacerlo".

"Esto no es la eutanasia libre o el suicidio libre. Si el médico dice que no es una enfermedad incurable, no se va a poder aplicar", explicó.