Anita Valiente: "Cada vez que uso el sombrero siento que tengo la protección de mi abuelo cuidándome"

Este miércoles a la hora 20, en el marco de un sinfín de espectáculos musicales de diversos géneros, se presenta en la Semana Criolla del Prado Anita Valiente, una de las destacadas figuras jóvenes del folclore uruguayo.

A los 15 años se presentó en un concurso y se convirtió con el paso del tiempo en una artista habitual en los Festivales del interior. Hoy, su voz suena en todo el país y en Al Pan Pan contó sobre su vida y obra, su show y sus planes.

"Desde niña sabía que me quería dedicar a esto. A mi madre le pedía que me pusiera una bufanda arriba de la túnica para cuidarme la garganta", contó.

El sombrero, una cábala con historia

"Siempre quise tener un sombrero, pero como eran costosos no tenía. En un momento, mi abuelo que trabajaba en campaña consiguió uno, pero el día que lo llevó a la casa mi abuelo falleció y no me lo pudo dar", narró Anita. "Me costó un par de años poder usarlo, porque lo tenía, pero faltaba mi abuelo", explicó.

"Hoy cada vez que uso un sombrero siento que tengo la protección de mi abuelo cuidándome, así que aparte de identificarme con eso, tiene una carga emotiva detrás", finalizó.

