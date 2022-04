Silva sobre denuncia de comida en mal estado en escuela de La Teja: "En primaria tenemos 2213 comedores. Puede existir en ese universo tan grande alguna situación"

El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, se refirió en Informativo Sarandí a dos denuncias que se realizaron en las últimas horas.

En primera instancia, habló sobre un comunicado firmado por la directora del liceo de Piedras Coloradas en el que solicitaba a los padres colaboración de insumos alimenticios ya que aún no ha llegado la partida que debía enviar secundaria: "Acabo de hablar temprano con el inspector y este tipo de liceo tienen algunas características. Servicio de comedor no tiene. Tiene partidas de envío de alimentos para los estudiantes que viven mas lejos. Es común en los liceos rurales que haya ayuda de la comunidad. La carta es cierta. No sabemos qué pasó con secundaria. Estoy averiguando porque la partida no se envió. Es una situación que vamos a atender".

Por otro lado, hubo una denuncia de padres de la escuela de La Teja indicando que les estaban dando comida en mal estado a sus hijos. En referencia, Silva dijo: "En educación primaria tenemos 2213 comedores. Puede existir en ese universo tan grande alguna situación. Quiero pedir que no se generalice una situación puntal. Se ha profesionalizado la alimentación y se atendieron varias cuestiones que surgieron de la auditoria. Quiero desmentir que hayamos bajado la calidad de la alimentación. Nada de eso ha pasado. Toda situación anómala la vamos a atender, por supuesto".

Transformación curricular

"Hay dos columnas vertebrales. La formación de los docentes y el cambio de la currícula. Hoy en la sesión del Codicen vamos a discutir el primer documento del marco curricular nacional, las 10 competencias que el estudiante tiene que desarrollar durante su etapa educativa. Después de agosto vamos a iniciar con el cambio de programas" de cara al 2023.

"Por suerte la LUC se mantuvo. Nos permite afianzar el camino de la titulación universitaria. No es solo entregar un cartoncito. Es un trabajo profesional del cambio del plan de estudio, porque teníamos un muy mal plan. Vamos a formar a los docentes que tengan aptitudes en temas como tecnología, por ejemplo", sostuvo Silva.