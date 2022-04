Deudores del BHU tras reunión con Lacalle Pou: "Salimos esperanzados"

Deudores del Banco Hipotecario del Uruguay se reunieron con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para plantear sus dificultades. "Ayer tuvimos la reunión que hacía muchísimos años estábamos buscando con un presidente y así se lo hicimos saber. Fue la primera vez que nos recibió un presidente. La reunión fue muy fructífera y larga. Hubo mucho intercambio de información y pudimos dar nuestra visión de la problemática", expresó Gimena Bas, representante de los deudores que estuvo presente en la reunión.

"Nosotros de la taquigráfica de comisión de hacienda y de vivienda tenemos algunos números que él no tenía. Quedamos en pasarle la información y seguir conversando. Nos dijo que cree que es un reclamo justo, pero que obviamente lo tiene que hablar con el ministerio de economía. También nos dijo que no nos va a pasear, que no nos va a dar un si o un no en quince días, pero tampoco en cuatro meses", indicó. "Salimos esperanzados. Hablamos de número y del drama social que es esta problemática. Él entendió, nos escuchó y vamos a seguir el tema de cerca", agregó.

Bas contó en Informativo Sarandí que "el tema principal que se le planteó fue la suba de la UR en los últimos 15 años que llevó a que las cuotas se fueran por las nubes y hacen que la vivienda sea impagable. Necesitamos una salida que abarque esa problemática".

