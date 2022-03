Yamandú Orsi sobre el referéndum: "La duda era si la foto se iba a parecer a octubre o a noviembre, y se pareció a noviembre"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, analizó en Informativo Sarandí el resultado del referéndum. "La primera lectura es el efecto jurídico. El objetivo era derogar artículos de una ley y no se logró", dijo. "Hay una lectura política que debe hacerse. Cuando se lanzó la recolección de firmas, si alguien pensaba si se llegaba a las firmas, la gente demostró que en la cancha se movieron muy bien. Y era impensado llegar a la cifra que se llegó en el referéndum. En la noche del domingo, ninguno de los bandos se fue totalmente eufórico o totalmente angustiado", agregó.

"Hay mucha paridad. La duda era si la foto se iba a parecer a octubre o a noviembre y se pareció a noviembre. Hay un 15% de la población que va y viene. Que en octubre vota una cosa y en las elecciones departamentales otra. Hay un 40% de cada lado que está firme", sostuvo Orsi.

"Lo que a mi me pasó en esta campaña fue tratar de entender cual era mi mejor aporte. Me convencí que lo mas interesante era tratar de explicar la razón de fondo que hacía que era buena cosa sacar algunos artículos. Mucha gente tenía duda porque si bien sacó la conclusión de que una ley ómnibus le parecía muy mala, tampoco les convencía un referéndum como este. Tener que analizar 135 artículos. No convencía la ley pero tampoco el mecanismo. Había artículos que eran difíciles de explicar. Los leías diez veces y tenía dos o tres interpretaciones. Ante la imposibilidad de una verdad evidente y absoluta, el mejor argumento era: 'en este país donde estamos tan trancados, porque aquello que hace más ruido lo dejamos un poco de costado y el resto de la ley quedaba", manifestó.

Orsi se refirió a la carta abierta del PIT-CNT en donde manifiestan, de cara al primero de mayo, que la perspectiva es de combate: "El movimiento sindical tiene eso. Se planta. Es una cosa bien distinta a los partidos políticos. Tienen que pelear por lo que la gente necesita. Oposición implica, en lo que se pueda acordar se acuerda, y en lo que estamos en desacuerdo marcarlo claramente".

"Nunca imagine en democracia, que la autoridad de 'Convivencia' diga que un partido político 'está en contra de la nuestro'. El mensaje para el funcionario es temerario", dijo el intendente de Canelones sobre las declaraciones de Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que afirmó en sus redes sociales que el Frente Amplio va contra la policía. "Perjudica mucho la tarea, porque ya vivimos tiempos donde se ponía a algunos partidos a favor o en contra de las instituciones. Se está queriendo instalar un discurso de hablar si se está a favor o en contra de la policía", agregó.

Escuchá la entrevista completa.