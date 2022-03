Pereira: FA “estaría mintiendo si se acreditara para sí mismo todo el electorado del SÍ”

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que con la votación de este domingo la oposición “salió del sótano” y demostró que “no se desplomó” tras perder el gobierno, aunque señaló que la coalición de izquierda “estaría mintiendo a la sociedad se acreditara para sí mismo todo el electorado del SÍ”.

“Se sumaron hombres y mujeres del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente que me plantearon a mí personalmente que no estaban adhiriendo al Frente. Por ejemplo, defensores de oficio”, señaló Pereira. El exsindicalista dijo que a su juicio los votos del NO tampoco representan enteramente los de la coalición de gobierno.

“Fue una campaña desigual y flechada. Con esas desventajas, haber estado a 20 mil votos genera regocijo. Pero también soy sincero: no logramos el objetivo. Teníamos el objetivo de derogar los peores 135 artículos”, afirmó.

Pereira dijo también que ”si se trató de una elección de medio término, la coalición tendría que estar temblando”.

Respecto a la polémica por el no reconocimiento inicial de la derrota, el presidente del FA dijo:

“antes de la conferencia de Lacalle le dije a Delgado que reconocíamos el resultado y que lo podía decir. Estábamos trabajando en el comunicado”.

“Cuando subí a dar el discurso el escenario no estaba cerrado. Cualquiera que haya escuchado habrá notado que di todas las señales de que no nos había dado. No lo podía decir porque no estaba terminado. Había miles esperando que la dirección diera la cara”, añadió.

“Fue una crítica innecesaria”, agregó Pereira sobre el comentario de Lacalle Pou acerca de la falta de un mensaje del Sí y el hecho de que lo habían estado buscando.

“Después de la medianoche lo llamé al presidente. Hablamos un rato no largo. Cualquiera de los dos estaba extenuado. Nos comprometimos a seguir manteniendo este vínculo”, añadió.

Por su parte, Pereira volvió a comprometerse a no ser candidato a presidente en 2024.