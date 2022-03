Luis Lacalle Pou: "Este resultado es casi un calco del balotaje"

"Reivindicamos al Parlamento como el lugar donde se hace una síntesis de distintas opiniones. Hubo una mayoría que dialogó y modificó aspectos de la ley", dijo el presidente Luis Lacalle Pou, que esperó hasta tener un porcentaje elevado de mesas escrutadas para salir a hablar tras la votación.

"Este resultado es casi un calco del balotaje", añadió Lacalle y señaló que tras las elecciones no recibió comunicación de parte de Fernando Pereira, al que no pudieron ubicar. "Me comentaron que iban a hacer un comunicado, pero no me llegó aún", expresó.

En otros temas Lacalle Pou dijo que los combustibles "están más baratos que en Brasil" y que eso es gracias a la espalda que tiene hoy ANCAP, a diferencia de años anteriores.