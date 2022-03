Jimena Márquez: entre la caricatura sobre Graciela Bianchi, el partido Uruguay-Ghana y Esperando la Carroza

Jimena Márquez es dramaturga, directora, actriz, docente, guionista, humorista, letrista e integrante de murgas y figura Máxima del Carnaval 2022 donde fue “Graciela Bianchi” en el último carnaval.

En Al Pan Pan se refirió a su personaje en Queso Magro y sus próximos proyectos que incluyen una versión de Esperando la Carroza con la Comedia Nacional.

"Yo me pongo una peluca, te digo que soy Graciela Bianchi y te lo tenes que creer para divertirte, es un contrato que se firma con el público. Lo que yo hago no llega a ser una imitación, si una caricatura carnavalezca", dijo al respecto del personaje que generó polvareda en el pasado carnaval.

"Elegí un personaje que día a día con sus twits colaboraba con el espectáculo. Yo no tenía twitter, pero me lo abrí para tener información para sazonar el cuplé con lo que ella publicaba", agregó.

Jimena Márquez dirigirá MATERIAL CELESTE en la Sala Hugo Balzo del 5 al 8 de abril a las 21hs. Es una obra referida a la memoria, que se detiene en el 2 de julio del año 2010, el día del partido Uruguay-Ghana en cuartos de final.

En el espectáculo se trabaja con fragmentos de recuerdos, editados desde el presente, a partir de aquella vivencia colectiva inolvidable, sobre la tesis de que no existe persona en Uruguay que no conserve un recuerdo de ese día. "Te guste el fútbol o no ese partido fue inolvidable", dijo Márquez, que contó que ella lo vivió "arriba de una avión camino a España".

En Material Celeste participan 11 actores y actrices, cual equipo de fútbol: Sabrina Speranza, Gabriela Larrañaga, Mathías Iguini, Eliana Díaz, Valentina Techera, Tania Marcuse, Maite Ibarra, Mathías De Armas, Paola González, Rocío Caraballo y Nadia Pereira. Las entradas se pueden adquirir por Tickantel.

